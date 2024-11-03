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14:11, 3 ноября 2024Спорт

Загитова рассказала об отношениях с Медведевой

Алина Загитова рассказала, что Евгения Медведева с ней не здоровается
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алина Загитова и Евгения Медведева

Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об отношениях с бывшей соперницей Евгенией Медведевой. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на YouTube-канал «Надежда Стрелец».

Загитова рассказала, что соотечественница с ней не здоровается. «Может быть, я напоминаю ей о чем-то плохом. Мне это непонятно, потому что меня родители всегда воспитывали так: как ты хочешь, чтобы человек относился к тебе, так сам относись к нему», — заявила Загитова.

Фигуристка отметила, что возобновляла отношения с Медведевой после Игр-2018. «Потом в какой-то момент в Москве еще пообщались, и все, непонятно из-за чего, никаких ссор не было», — заявила Загитова.

Загитова и Медведева не выступают на профессиональном уровне. Обе фигуристки принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Загитова стала обладательницей золота в одиночном разряде. Медведева выиграла серебро.

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