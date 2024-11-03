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13:52, 3 ноября 2024Россия

Стратегическое значение перехода еще одного села в ДНР под контроль России объяснили

Дандыкин: контроль села Вишневое в ДНР — это окружение важного для ВСУ Курахово
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженными силам (ВС) России села Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР) — это окружение важного для Киева с точки зрения логистики города Курахово, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О стратегическом значении Вишневого эксперт высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это кураховское направление. Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика. За ним уже Днепропетровская область. Мы подходим и с юга, и с запада, и с востока. И берем в оперативное окружение. Дальше бои», — сообщил Дандыкин.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что армия взяла под контроль Вишневое. В ведомстве отметили потери, которые понесли Вооруженные силы Украины: более 500 военнослужащих, один танк, бронетранспортер Spartan и боевые бронемашины «Казак» и MaxxPro, а также гаубицы «Мста-Б» и гаубицы Д-30.

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