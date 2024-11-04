Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 4 ноября 2024Мир

На Западе предсказали исход полномасштабного конфликта между НАТО и Россией с Китаем

Боуз: НАТО не продержится и месяца против России и Китая
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В случае полномасштабного конфликта между НАТО с одной стороны, и России и Китаем с другой, страны Запада «не продержатся и месяца». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Такое мнение Боуз высказал в комментариях под видео, в котором англоговорящие военные уезжают, услышав звуки взрывов. При этом один из них говорит: «Давайте убираться отсюда».

Журналист отметил, что военнослужащие США и Великобритании стараются избегать встреч с российскими бойцами. «НАТО поняла одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они не продержатся и месяца», — предсказал он.

Ранее Боуз заявил, что после окончания конфликта на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским «будет покончено». Кроме того, ирландец назвал Зеленского диктатором, чье окружение жестко контролирует население.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      На Западе предсказали исход полномасштабного конфликта между НАТО и Россией с Китаем

      Ученые нашли крупнейшую доисторическую плотоядную птицу

      Боррель назвал Южную Корею Японией на переговорах в Сеуле

      США призвали принять невозможность победы Украины

      Популярного российского музыканта объявили в розыск

      Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

      В Раде сделали заявление о ситуации для ВСУ на фронте после выборов в США

      В Германии раскритиковали главу МИД за ее визит в Киев

      Названа дата проведения выборов главы Ростовской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше