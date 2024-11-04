На Западе предсказали исход полномасштабного конфликта между НАТО и Россией с Китаем

Боуз: НАТО не продержится и месяца против России и Китая

В случае полномасштабного конфликта между НАТО с одной стороны, и России и Китаем с другой, страны Запада «не продержатся и месяца». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Такое мнение Боуз высказал в комментариях под видео, в котором англоговорящие военные уезжают, услышав звуки взрывов. При этом один из них говорит: «Давайте убираться отсюда».

Журналист отметил, что военнослужащие США и Великобритании стараются избегать встреч с российскими бойцами. «НАТО поняла одну вещь: в полномасштабном конфликте с Россией и Китаем они не продержатся и месяца», — предсказал он.

Ранее Боуз заявил, что после окончания конфликта на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским «будет покончено». Кроме того, ирландец назвал Зеленского диктатором, чье окружение жестко контролирует население.

