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14:47, 4 ноября 2024Россия

Названа роль искусственного интеллекта в решении проблемы дефицита кадров

Орешкин: ИИ поможет увеличить производительность труда
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) смогут стать лидирующим фактором в условиях демографических изменений и будут помогать в решении проблемы дефицита кадров благодаря росту производительности труда. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на международном симпозиуме «Создавая будущее», трансляция которого доступна на сайте МИД РФ.

«Дефицит кадров и один из ответов на него — это технологии ИИ, которые будут помогать расти быстрее за счет увеличения производительности», — сказал он. Орешкин также отметил, что, несмотря на то, что в сфере ИИ Россия проигрывает другим государствам в вопросе доступности вычислительных способностей, однако с точки зрения математических алгоритмов во многом демонстрирует лидирующие результаты в мире. «Мы находим возможности реализации того же самого, но с меньшими затратами», — пояснил замглавы администрации президента.

Между тем распространение ИИ может привести к проблемам в сфере энергетики и серьезно нарушить планы по приходу к углеродной нейтральности. Так, в отчете McKinsey говорится, что потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году.

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