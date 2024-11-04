Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Клычков: ракетная опасность объявлена в Орловской области

На территории Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал губернатор.

1 ноября система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Орловской области. Ее обломки повредили семь домов в селе Локно Знаменского района.

Около 15:30 3 ноября система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Орловской областью.