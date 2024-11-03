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17:02, 3 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник атаковал еще один российский регион

Минобороны: украинский беспилотник уничтожен над Орловской областью
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в небе над Орловской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, еще одна попытка атаковать российский регион с помощью беспилотного летательного средства произошла около 15:30 по московскому времени. Дежурными средствами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Орловской области, сообщили в Минобороны.

В этот же день атакам беспилотников подверглась Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших. Есть данные, что спасти еще одного человека не удалось.

Кроме того, три человека пострадали при ударе беспилотными летательными аппаратами по Курской области.

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