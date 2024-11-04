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21:17, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян раскритиковала школьную проектную деятельность

Симоньян: проектная деятельность в школах не несет учебной нагрузки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Система проектной деятельности, пришедшая в Россию из США, не несет учебной нагрузки и внушает школьникам мысль о возможности «перепрыгнуть через образование». Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время выступления на марафоне «Знание.Первые», ее слова приводит РИА Новости.

Симоньян подчеркнула, что столкнулась с проектной деятельностью во время учебы в США. По ее словам, вместо образования школьники «занимались какой-то ерундой».

«Это пришедшая система, которая внушает, что можно перепрыгнуть через образование <...> В итоге это в Америке привело к тому, что 70 процентов населения неграмотны, они неграмотны в прямом смысле слова, они не умеют читать… Я очень боюсь, что мы к этому придем тоже, потому что я вижу, как эти методы внедряются у нас вместо классического советского образования» — раскритиковала систему Симоньян.

В сентябре помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал обучение в школе на протяжении 11 лет «непозволительной роскошью» и выразил уверенность в том, что данный срок должен быть сокращен.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в ответ на это заявил, что подобный шаг будет вредным. По его мнению, сокращение продолжительности школьного образования почти наверняка приведет к ухудшению его качества.

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