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16:39, 4 ноября 2024Мир

США призвали принять невозможность победы Украины

Foreign Affairs: США должны смириться с невозможностью победы Украины
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

США должны смириться с невозможностью победы Украины в противостоянии с Россией. Принять этот факт Вашингтон призвали в журнале Foreign Affairs.

«Вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом», — убежден автор материала, добавив, что нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не по прогнозам Запада. Он заявил, что союзникам Киева следует пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть его на переговоры с Москвой.

Ранее в издании The Hill заявили, что в случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он сможет предъявить ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину и тем самым положить конец украинскому конфликту.

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