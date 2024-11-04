США призвали принять невозможность победы Украины

Foreign Affairs: США должны смириться с невозможностью победы Украины

США должны смириться с невозможностью победы Украины в противостоянии с Россией. Принять этот факт Вашингтон призвали в журнале Foreign Affairs.

«Вместо того, чтобы цепляться за неосуществимую идею победы, Вашингтон должен разобраться с мрачной реальностью войны и смириться с более вероятным исходом», — убежден автор материала, добавив, что нынешняя политика показала себя как неуспешная и затратная, а конфликт развивается не по прогнозам Запада. Он заявил, что союзникам Киева следует пойти на неприятный для них шаг и подтолкнуть его на переговоры с Москвой.

Ранее в издании The Hill заявили, что в случае, если Дональд Трамп станет президентом США, он сможет предъявить ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину и тем самым положить конец украинскому конфликту.