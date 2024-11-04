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14:37, 4 ноября 2024Спорт

В Перу от удара молнии погиб футболист

В Перу от удара молнии погиб футболист Хосе Уго де ла Круc Меcа
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: HuancaYorkTimes / X

Футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза погиб от удара молнии во время матча в Перу. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел во время встречи региональной лиги между клубами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка». Игра прошла в городе Уанкайо. Судья остановил игру до удара молнии, однако игроки не успели покинуть поле.

Меза погиб на месте, еще нескольких футболистов госпитализировали. Один из них — 40-летний вратарь Хуан Чокка Ллакта — доставлен в больницу в критическом состоянии.

В Перу возмутились произошедшим. Спортивное руководство призвали внедрить протоколы безопасности, которые помогут вовремя останавливать соревнования во время непогоды.

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