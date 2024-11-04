ВСУ начали эвакуировать население в подконтрольной Константиновке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать мирное население в подконтрольной им Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что администрация и силовые ведомства уже покинули город.

Ранее на Украине рассказали о важности Константиновки для ВСУ. По словам майора запаса украинской армии Алексея Гетьмана, в городе находится железная дорога, которая обеспечивает ВСУ логистику.

До этого украинский аналитический проект DeepState отмечал, что российские военные продвигаются сразу на шести участках фронта в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки.