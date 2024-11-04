Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 4 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ начали эвакуировать мирное население в Константиновке

ВСУ начали эвакуировать население в подконтрольной Константиновке в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали эвакуировать мирное население в подконтрольной им Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что администрация и силовые ведомства уже покинули город.

Ранее на Украине рассказали о важности Константиновки для ВСУ. По словам майора запаса украинской армии Алексея Гетьмана, в городе находится железная дорога, которая обеспечивает ВСУ логистику.

До этого украинский аналитический проект DeepState отмечал, что российские военные продвигаются сразу на шести участках фронта в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров рассказал о планах НАТО вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своих границ

      Российские военные сорвали атаки ВСУ в Курской области

      Молдавский политолог назвал причину победы Санду на президентских выборах

      Губернатор Тамбовской области сообщил об отставке

      В Московской области мужчина изнасиловал девятиклассницу

      Названы потери ВСУ на курском направлении за сутки

      В Румынии из-за обнаружения беспилотников подняли в воздух истребители F-16

      Экс-замглавы МИД Молдавии предрек большие проблемы и позор президенту Майе Санду

      Связанный с ЧВК «Вагнер» офицер утонул в Карелии

      Американец рассказал о наибольшей опасности в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше