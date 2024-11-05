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16:18, 5 ноября 2024Мир

«Большая семерка» выразила «серьезную обеспокоенность» в связи с армией КНДР в России

МИД стран G7 выразили «серьезную обеспокоенность» в связи с армией КНДР в РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Страны-участницы «Большой семерки» (G7), а также присоединившиеся к ним Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея выразили серьезную обеспокоенность в связи с новостями о передислокации подразделений армии КНДР в России. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД государств-подписантов, опубликованном на сайте итальянского правительства.

«Мы самым решительным образом осуждаем растущее военное сотрудничество между КНДР и Россией, включая экспорт КНДР и незаконное приобретение Россией северокорейских баллистических ракет в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Министры указали в заявлении, что в России уже дислоцированы «несколько тысяч военнослужащих КНДР», что является «опасным расширением конфликта» на Украине, а также «еще одним нарушением международного права, включая самые основополагающие принципы Устава ООН».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон признает отсутствие подтверждений присутствия военнослужащих армии КНДР на российской территории, поэтому Кремль не комментирует заявления американской стороны.

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