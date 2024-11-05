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14:06, 5 ноября 2024Спорт

Иностранный футболист выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

Футболист «Рубина» Ходжа выступил за возвращение российских клубов в еврокубки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Велдин Ходжа (в центре)

Велдин Ходжа (в центре). Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа выступил за возвращение российских клубов в еврокубки. Его слова приводит Sport24.

«В России есть сильные клубы, хорошие стадионы — все на высшем уровне. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках. Россия заслуживает возвращения туда», — заявил иностранный футболист. Он добавил, что играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) гораздо сложнее чем в Хорватии, так как в лиге много тяжелых матчей с сильными соперникам.

Ходжа выступает за «Рубин» с сентября 2024 года. Его контракт рассчитан на четыре года.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Из-за этого отечественные команды не принимают участия в Лиге чемпионов и других еврокубках.

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