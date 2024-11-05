Иностранный футболист выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

Футболист «Рубина» Ходжа выступил за возвращение российских клубов в еврокубки

Хорватский полузащитник казанского «Рубина» Велдин Ходжа выступил за возвращение российских клубов в еврокубки. Его слова приводит Sport24.

«В России есть сильные клубы, хорошие стадионы — все на высшем уровне. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках. Россия заслуживает возвращения туда», — заявил иностранный футболист. Он добавил, что играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) гораздо сложнее чем в Хорватии, так как в лиге много тяжелых матчей с сильными соперникам.

Ходжа выступает за «Рубин» с сентября 2024 года. Его контракт рассчитан на четыре года.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Из-за этого отечественные команды не принимают участия в Лиге чемпионов и других еврокубках.