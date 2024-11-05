Назван способ выявить распространенный вид рака во время чистки зубов

Express: во время чистки зубов можно выявить рак ротовой полости

Британский Фонд здоровья полости рта предупредил, что количество случаев рака ротовой полости, который иногда можно выявить во время чистки зубов, увеличилось. Об этом сообщило издание Express.

По данным организации, ежегодно в Великобритании фиксируют 10,8 тысячи случаев рака ротовой полости, что на 133 процента больше, чем в среднем за последние 20 лет.

Осмотр полости рта во время чистки зубов эксперты назвали главным способом распознать этот распространенный вид рака. К первым признакам болезни специалисты отнесли белые или красные пятна в полости рта, уплотнения и припухлости, боль, припухлость на шее.

66 процентов случаев рака полости рта находят у мужчин, причем 90 процентов — у людей старше 50 лет

По словам директора организации Найджела Картера, главными факторами риска появления рака во рту являются курение, употребление алкоголя, вирус папилломы человека (ВПЧ).

Ранее стало известно, что у звезды культового в начале 2000-х годов сериала «Бухта Доусона» Джеймса Ван Дер Бирка обнаружили рак. Актер рассказал, что борется с колоректальным раком.