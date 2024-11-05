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19:03, 5 ноября 2024Экономика

Нефть подорожала до максимума с конца октября

Биржевая стоимость Brent превысила 76 долларов впервые с 25 октября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В ходе торгов во вторник, 5 ноября, фьючерсные контракты на январские поставки эталонной североморской марки нефти Brent подорожали до максимума с конца октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В моменте стоимость барреля Brent превысила отметку в 76 долларов. В последний раз до этого сырьевым котировкам удавалось преодолеть подобную планку 25 октября 2024 года. Рост стоимости североморской марки сырья продолжился после того, как днем по московскому времени котировки достигли уровня в 75,62 доллара. Таким образом, за несколько часов Brent прибавила в стоимости еще несколько десятков центов и к 18:35 подорожала до 76,05 доллара.

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Аналитики связывают переход к росту мировых цен на нефть с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они относят ожидания участников рынка вокруг президентских выборов в США и сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке из-за напряженности в отношениях Израиля и Ирана.

Впрочем, эксперты консалтинговой компании Kept ранее не увидели серьезных предпосылок для резкого роста мировых цен на нефть. Согласно их ожиданиям, средняя биржевая стоимость Brent в следующем году составит 76 долларов за баррель. Отсутствию резкого роста сырьевых котировок будет способствовать и политика стран-участниц сделки ОПЕК+ по снижению добычи. Речь идет в том числе о ключевых экспортерах сырья, включая Россию и Саудовскую Аравию. В начале ноября они продлили действие добровольных ограничений до конца 2024 года, что, по мнению экспертов, должно также оказать влияние на глобальный энергорынок.

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