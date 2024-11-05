Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть превысили $75 за баррель на фоне выборов в США

Мировые цены на нефть на торгах на лондонской бирже ICE перешли к росту. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Фьючерсные контракты на поставку эталонного сорта нефти Brent в январе выросли в цене на 0,44 процента, до 75,41 доллара за баррель. На максимуме сырье дорожало до отметки в 75,62 доллара. Декабрьские фьючерсы на техасскую нефть WTI поднялись в цене до 71,78 доллара (плюс 0,43 процента).

Как отмечают эксперты, энергоресурсы дорожают на фоне ожиданий вокруг выборов президента в США и опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее страны ОПЕК+ в третий раз продлили решение о сокращении добычи нефти и до конца года не станут повышать добычу. В ОПЕК+ входят восемь стран: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В ноябре прошлого года они договорились добровольно снизить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. К такому решению их подтолкнуло падение биржевых котировок.

Аналитики консалтинговой компании Kept заявили, что рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+ приведет к снижению стоимости сырья в 2025 году. Средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 году составит 76 долларов за баррель — на шесть процентов меньше уровня текущего года. Издание уточняет, что оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

