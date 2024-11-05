Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Это следует из сообщения, опубликованного губернатором российского региона Алексеем Смирновым в Telegram.
По его словам, российские военные сбили в небе над субъектом одну украинскую ракету. Информацию о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по сахарному заводу ООО «Белсахар» в Курской области. Также повреждения получили машины, находившиеся рядом с предприятием. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, 3 ноября Смирнов сообщил, что три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ по слободе Белая. По данным губернатора, повреждены пять машин и остекление одного магазина.