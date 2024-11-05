Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 5 ноября 2024Россия

Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

Губернатор Смирнов заявил об уничтоженной над Курской областью ракете ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Это следует из сообщения, опубликованного губернатором российского региона Алексеем Смирновым в Telegram.

По его словам, российские военные сбили в небе над субъектом одну украинскую ракету. Информацию о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по сахарному заводу ООО «Белсахар» в Курской области. Также повреждения получили машины, находившиеся рядом с предприятием. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 3 ноября Смирнов сообщил, что три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ по слободе Белая. По данным губернатора, повреждены пять машин и остекление одного магазина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о потере Украиной десятков радиоактивных источников. Что это значит?

      Размеры российской «кубышки» оценили

      Большинство записавшихся в «Украинский легион» в Польше оказались без боевого опыта

      На Западе заявили о разгроме Украины после выборов в США

      Лавров заявил о возможном увеличении числа российских военных в Приднестровье

      Бывшего российского мэра арестовали по делу о коммерческом подкупе

      Экс-солистка «Фабрики» раскрыла число сброшенных килограммов через две недели после родов

      Лавров прокомментировал заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии

      В России запустили «горячую линию» из-за распространения опасного вируса

      Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше