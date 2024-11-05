Предотвращен ракетный удар ВСУ по России

Губернатор Смирнов заявил об уничтоженной над Курской областью ракете ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Это следует из сообщения, опубликованного губернатором российского региона Алексеем Смирновым в Telegram.

По его словам, российские военные сбили в небе над субъектом одну украинскую ракету. Информацию о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по сахарному заводу ООО «Белсахар» в Курской области. Также повреждения получили машины, находившиеся рядом с предприятием. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 3 ноября Смирнов сообщил, что три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ по слободе Белая. По данным губернатора, повреждены пять машин и остекление одного магазина.