Приговоренный к 12,5 года российской колонии американец частично признал вину

Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о закладке наркотиков

32-летний гражданин США и России Роберт Вудлэнд частично признал вину по делу о попытке сбыта партии мефедрона весом не менее 46 граммов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Московском городском суде адвокат заявил, что Вудлэнд признает вину частично.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор американца по делу о наркотиках. 4 июля Останкинский районный суд Москвы приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

По версии следствия, в апреле 2023 года Вудлэнд вошел в состав организованной преступной группировки, цель которой была незаконная продажа наркотиков. 3 января в лесопарке Мытищ осужденный забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, перевез ее в квартиру, где расфасовал в 49 свертков. Наркотики предназначались для сбыта, считают правоохранители.