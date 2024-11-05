Россиянин влез в квартиру к бывшей жене и перерезал газовые трубы

Житель Смоленска влез в квартиру к бывшей жене и перерезал газовые трубы

Житель Смоленска влез в квартиру к бывшей жене через балкон и перерезал газовые трубы. В это время там находились их общие дети. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, россиянин после развода неоднократно приезжал к женщине в состоянии алкогольного опьянения. Он угрожал ей расправой и даже пытался задушить. Тогда экс-супруга не стала заявлять на него в полицию.

Спустя некоторое время мужчина забрался в квартиру бывшей жены. Он раскидал там вещи и перерезал газовые трубы. В этот момент дети находились дома. Россиянка не стерпела и пошла в полицию, однако в органах на произошедшее никак не отреагировали.

Позже бывший стал атаковать женщину на работе. Он приходил к салону красоты, швырял в стекла бутылки и камни и пытался выломать входную дверь. Коллега россиянки вызвала полицию, но к моменту приезда оперативников дебошир ушел. Когда женщина по телефону попыталась выяснить у бывшего мужа, зачем он это делает, он ответил, что ему «приказали голоса».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина сломал нос бывшей жене и попал в колонию на один год.