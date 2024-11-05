Российская полиция начала поиск вандалов за разгром 53 могил на кладбище

Следователь возбудил уголовное дело об осквернении могил на кладбище в станице Архангельской в Краснодарском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В рамках дела, возбужденного по статье 244 УК РФ, полицейские разыскивают подозреваемых, разгромивших 53 надгробных сооружения.
Сообщение о бесчинствах неизвестных вандалов поступило в полицию утром 5 ноября.
В сентябре сообщалось, что 19-летний молодой человек разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова. Он попробовал скрыться на самокате, но его задержала охрана и передала полицейским.