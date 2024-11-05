Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в матче Кубка России

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «Лукойл Арена» и завершилась победой ростовчан — 1:0. Единственный мяч на 72-й минуте с пенальти забил Мохаммад Мохеби. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте.

Спартаковцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Олега Рябчука. На 86-й минуте он влетел открытыми шипами в колено Ивану Комарову и получил прямую красную карточку.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович в интервью перед матчем с «Ростовом» перепутал Александра Мостового и Валерия Карпина. «Извините. Извините. Конечно, Карпин. Грубая ошибка. Валерий, извиняюсь», — сказал после этого тренер московской команды.

