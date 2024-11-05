У 30-летнего мужчины из-за паразита выросла свисающая от глаза до груди опухоль

The Sun: у жителя Индии из-за паразита выросла на веке огромная опухоль

У 30-летнего жителя Индии из-за паразита выросла огромная опухоль, свисающая от глаза до груди. Его историю рассказало издание The Sun.

Пять лет назад у мужчины отекло веко левого глаза, а затем на нем начала расти опухоль. В итоге мужчина ослеп на этот глаз, а опухоль за пять лет выросла до огромных размеров. Когда мужчина все же обратился за медицинской помощью, опухоль представляла угрозу здоровью.

Врачи выяснили, что причиной болезни стал водный паразит, вызывающий разрастания в носу и на глазах. Хирурги провели операцию, во время которой удалили новообразование, прижгли огромные деформированные кровеносные сосуды, питавшие опухоль, и реконструировали кожу.

Через три месяца к мужчине вернулось зрение.

Ранее стала известна история жительницы Великобритании по имени Дори Адемс, которой провели уникальную в своем роде операцию. Ей удалили крупную опухоль мозга через отверстие в брови.