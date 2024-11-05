В Аргентине рассказали о возможных последствиях победы Трампа на выборах для НАТО

Аналитик Монтес: НАТО не будет иметь смысла в случае победы Трампа

Существование НАТО не будет иметь никакого смысла в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом рассказал международный аналитик из Аргентины, автор книг о внешней политике и о России Марсело Монтес, пишет РИА Новости.

«Если победит Трамп, существование НАТО не будет иметь смысла», — отметил эксперт.

По мнению Монтеса, даже если НАТО продолжит существование, возможно, «США увеличат квоту для европейцев, и если те откажутся платить, то для Штатов не имеет смысла продолжать вмешиваться во внутренние дела Европы». Эксперт считает, что отказа от НАТО, скорее всего, будет поддержан американским народом.

Дело в том, что обычные американцы сейчас обеспокоены собственной экономической ситуацией, решением внутренних проблем страны. Трамп должен будет продемонстрировать, что есть прямая связь между улучшением экономической ситуации и внешней политикой, резюмировал Монтес.

Ранее компания Ebury, ссылаясь на экономический анализ, сообщила, что потенциальная победа кандидата на пост президента Соединенных Штатов от республиканцев Дональда Трампа может привести к росту инфляции в стране. Эксперты предположили, что победа политика на выборах будет иметь целый ряд последствий. Как негативных, так и позитивных.

Сам Трамп ранее предрек США экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперницы от демократов Камалы Харрис. При этом политик подчеркнул, что в случае его победы американцев будут ждать «наилучшие рабочие места, самые большие зарплаты, ярчайшее экономическое будущее».