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09:36, 5 ноября 2024Мир

В Германии согласились со словами Лаврова об атаке на «Северные потоки»

Нимайер: слова главы МИД РФ Лаврова о смирении ФРГ с атаками на «СП» правдивы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Слова главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего, что власти ФРГ смирились с атакой на «Северные потоки» в ущерб интересам экономики и граждан Германии, абсолютно правдивы. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

Немецкий политик добавил, что депутат Бундестага Сара Вагенкнехт обратилась в правительство с требованием раскрыть данные о подрыве газопроводов. Нимайер отметил, что власти оправдали свое нежелание предоставить информацию тем, что это действие якобы может навредить отношениям страны с неназванным партнером. Он полагает, что речь может идти о США.

«Думаю, это говорит само за себя. Моя версия: они (немецкие власти — прим. «Ленты.ру»), разумеется, знают, что на самом деле произошло», — заключил политик.

Ранее в бундестаге подняли вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию «Северных потоков». На этот запрос парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп ответил, что «ремонт трубопроводов является обязанностью собственников».

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