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18:13, 5 ноября 2024Мир

В Кремле объяснили присутствие послов из недружественных стран на церемонии с Путиным

Песков: Россия не прерывает дипотношения даже с недружественными странами
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Россия не прерывает дипотношения даже с недружественными странами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы же не прерываем наши дипломатические отношения, и, наверное, в этом ценность дипломатии», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о присутствии послов из недружественных стран на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Песков подчеркнул, что не Россия была инициатором сворачивания отношений с рядом государств. По его словам, дипломатические каналы остаются открытыми, и в этом заключается «шанс, который у нас постоянно есть под рукой».

Ранее пресс-секретарь российского президента назвал дефицитные у западных стран черты дипломатии. По мнению Пескова, ими являются взаимное доверие и открытость.

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