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14:42, 5 ноября 2024Россия

В Минобороны раскрыли подробности плана Украины по захвату Курской АЭС

Минобороны: в захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч солдат ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

В захвате Курской атомной электростанции (АЭС) должны были участвовать 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности плана Киева назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, чьи слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Представитель оборонного ведомства показал карту с действиями ВСУ, которые планировалось осуществить в Курской области. Для операции должны были выделить 20 тысяч солдат, 50 единиц различной бронетехники, 27 танков и 30 единиц артиллерии.

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Кириллов также пояснил, что одной из приоритетных целей Вооруженных сил Украины при вторжении в Курскую область был захват атомной электростанции. По его словам, Киев считал, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только территория России.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что Украина пренебрегает нормами безопасности АЭС и все чаще совершает атаки возле Запорожской и Курской АЭС. «Я вам ответственно говорю, продолжаются провокации», — заявил российский чиновник.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

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