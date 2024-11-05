Axios: в США удивились увольнению министра обороны Израиля Галанта

В Белом доме удивлены решению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, сообщает журналист Axios Барак Давид в соцсети X.

Об этом ему рассказал неназванный американский чиновник.

5 ноября Нетаньяху уволил министра обороны Галанта. Его место займет глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении премьер-министра.

После этого в стране начались протесты. Как пишет The Times of Israel, среди тех, кто призывает к ним, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют Нетаньяху в «политических играх» и в том, что он подвергает опасности их близких.