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23:27, 5 ноября 2024Мир

В США удивились увольнению министра обороны Израиля

Axios: в США удивились увольнению министра обороны Израиля Галанта
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Йоав Галант

Йоав Галант. Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

В Белом доме удивлены решению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Йоава Галанта, сообщает журналист Axios Барак Давид в соцсети X.

Об этом ему рассказал неназванный американский чиновник.

5 ноября Нетаньяху уволил министра обороны Галанта. Его место займет глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении премьер-министра.

После этого в стране начались протесты. Как пишет The Times of Israel, среди тех, кто призывает к ним, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют Нетаньяху в «политических играх» и в том, что он подвергает опасности их близких.

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