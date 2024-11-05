Врач раскрыл главные причины плохой эрекции у молодых мужчин

Причиной эректильной дисфункции даже у молодых мужчин могут быть различные заболевания, рассказал уролог-андролог, онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал. Причины плохой потенции он перечислил «Ленте.ру».

По словам врача, проблемы с эрекцией возникают при нарушении работы сосудов полового органа, эректильная дисфункция также может развиться из-за стрессов, депрессии, подавленного эмоционального состояния. Также причинами могут стать сахарный диабет, ожирение, гипертония или травмы.

Пациенты с рассеянным склерозом, болезнью Пейрони тоже сталкиваются с эректильной дисфункцией Антон Одегнал уролог-андролог, онкоуролог

Так как проблемы с потенцией могут быть спровоцированы множеством различных факторов, важно выявить конкретную причину, прежде чем приступить к лечению, подчеркнул уролог-андролог. Он также призвал мужчин не заниматься самолечением, так как это может только усугубить проблему.

Ранее уролог Петер Холи указал на тревожные признаки рака предстательной железы. По его словам, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.