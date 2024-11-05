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05:31, 5 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыл главные причины плохой эрекции у молодых мужчин

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Image Point Fr/ Shutterstock / Fotodom

Причиной эректильной дисфункции даже у молодых мужчин могут быть различные заболевания, рассказал уролог-андролог, онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал. Причины плохой потенции он перечислил «Ленте.ру».

По словам врача, проблемы с эрекцией возникают при нарушении работы сосудов полового органа, эректильная дисфункция также может развиться из-за стрессов, депрессии, подавленного эмоционального состояния. Также причинами могут стать сахарный диабет, ожирение, гипертония или травмы.

Пациенты с рассеянным склерозом, болезнью Пейрони тоже сталкиваются с эректильной дисфункцией

Антон Одегналуролог-андролог, онкоуролог

Так как проблемы с потенцией могут быть спровоцированы множеством различных факторов, важно выявить конкретную причину, прежде чем приступить к лечению, подчеркнул уролог-андролог. Он также призвал мужчин не заниматься самолечением, так как это может только усугубить проблему.

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