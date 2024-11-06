Американский хоккеист СКА заявил о невозможности играть в НХЛ из-за поддержки Трампа

Игрок СКА Деанджело заявил о невозможности играть в НХЛ из-за поддержки Трампа

Американский хоккеист СКА заявил о невозможности играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) из-за поддержки Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я был одним из немногих спортсменов, кто с первого дня поддерживал Трампа. Это одна из причин, по которой я больше не в НХЛ, но наша страна важнее!» — заявил Деанджело. Он добавил, что люди в США, которые боялись открыто поддержать Трампа, смогли в полной мере воспользоваться правом голоса.

6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на президентских выборах в США. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT). Кандидат от Республиканской партии набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.

Ранее американский хоккеист СКА Деанджело назвал Россию великой и прекрасной страной. Он выразил надежду, что сможет посетить несколько городов, музеев, а также попробовать местную кухню.

До перехода в клуб из Санкт-Петербурга Деанджело выступал в НХЛ. Он играл за «Аризону Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнс» и «Филадельфию Флайерс».