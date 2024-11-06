Боевики ХАМАС поймали Трампа на слове

В ХАМАС заявили, что намерение Трампа прекратить все войны нуждается в проверке

Одерживающий победу кандидат в президенты США Дональд Трамп должен извлечь уроки из ошибок действующего американского лидера Джо Байдена, а его намерение прекратить все войны еще нуждается в проверке. Об этом агентству Reuters сообщили представители радикальной исламистской группировки ХАМАС.

«Мы призываем Трампа извлечь уроки из ошибок Байдена», — заявил в комментарии представитель группировки Сами Абу Зухри.

Ранее Трамп пообещал, что положит конец всем войнам за время своего президентства, а его срок вернет Америку в «золотой век».