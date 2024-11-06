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17:56, 6 ноября 2024Наука и техника

Европа начнет работу над морскими носителями дронов

ЕС начнет работу над новыми боевыми кораблями-носителями дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) начнут работу над боевым кораблем нового поколения, который могут принять на вооружение в 2040-х годах. Об этом сообщил глава морского подразделения Европейского оборонного агентства Юрген Скрабек в беседе с Defense News в ходе выставки Euronaval 2024.

Он отметил, что министры обороны стран ЕС могут подписать протокол о намерениях по реализации проекта через две недели. В ходе встречи главы оборонных ведомств озвучат требования к перспективному кораблю. В частности, он может получить сокращенный экипаж и водоизмещение более 8000 тонн, которое позволит размещать на корабле различное оборудование и крупные беспилотные системы.

По словам чиновника, шесть европейских государств очень заинтересованы в постройке перспективных кораблей. Скрабек подчеркнул, что в будущем странам ЕС потребуется минимум тридцать боевых кораблей, но он не верит, что такое количество кораблей смогут построить в рамках программы European Combat Vessel. Бюджет программы может превысить 20 миллиардов евро.

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«Это новое поколение судов будет полностью отличаться от тех, что есть у нас сейчас, потому что сценарий ведения боевых действий на море сильно меняется», — сказал председатель Европейской военно-морской промышленной группы ENIG Фернандо Мигелес Гарсия. По его словам, перспективный корабль может стать носителем боевых дронов.

В июле научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин рассказал, что кораблям дальней морской зоны Военно-морского флота России нужно водоизмещение более семи тысяч тонн.

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