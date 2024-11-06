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10:00, 6 ноября 2024Спорт

Футболистов и гендиректора «Спартака» внесли в базу «Миротворец»

Футболистов и гендиректора «Спартака» Малышева внесли в базу «Миротворец»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Олег Малышев

Олег Малышев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футболисты московского «Спартака» и гендиректор команды Олег Малышев попали в базу «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Причиной стало участие игроков в акции, в рамках которой футболистов на матч с московским ЦСКА 25 апреля этого года выводили дети ветеранов СВО. В список попали 11 человек из стартового состава красно-белых, включая Александра Соболева, который сейчас играет за «Зенит». Малышев попал в базу как один из организаторов акции.

В базе также оказались игроки ЦСКА, вышедшие на тот матч в стартовом составе. Ранее в «Миротворец» попали игроки красно-синих, выходившие на игру 14 сентября этого года против «Зенита».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

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