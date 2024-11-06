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11:00, 6 ноября 2024Спорт

Игрока клуба НХЛ унесли на носилках со скамейки запасных во время матча

Игрока «Сент-Луиса» Дилана Холлоуэя унесли на носилках со скамейки запасных
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: NHL Enterprises, L.P.

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает «Чемпионат».

В конце первого периода в шею канадского форварда попала шайба. Он смог добраться до скамейки запасных, но там ему стало плохо. Игрока унесли на носилках в подтрибунное помещение. Встреча была приостановлена, но затем продолжилась.

Холлоуэя доставилли в одну из больниц Сент-Луиса. Главный тренер «Блюз» Дрю Баннистер после игры рассказал, что получил от врачей хорошие новости.

Игра прошла в ночь 6 ноября. Победу со счетом 3:2 одержал «Сент-Луис».

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