В Германии заподозрили ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

Евродепутат Андерсон заподозрила ЕК во вмешательстве в выборы в Молдавии

Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон заявила о возможном вмешательстве европейских чиновников в прошедшие в Молдавии президентские выборы и голосование о вступлении в Европейский союз (ЕС). Своими подозрениями евродепутат поделилась в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), озаглавленном как «Вливание финансирования ЕС в Молдову — законная поддержка или вмешательство в выборы?» С текстом письма Андерсон ознакомилась «Лента.ру».

«Президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС прошли с почти равными результатами — почти 50 процентов избирателей, по всей видимости, были против вступления в ЕС. Незадолго до голосования председатель Еврокомиссии [Урсула] фон дер Ляйен посетила Кишинев и пообещала выделить 1,8 миллиарда евро на финансирование», — напомнила автор обращения.

Учитывая этот факт, евродепутат просит ЕК ответить на вопрос, каким образом она бы отреагировала, если бы аналогичные действия бы предприняли Россия или Китай. «Какого мнения придерживалась бы Комиссия, если бы Россия или Китай пообещали миллиардную помощь европейским странам в преддверии важных выборов, чтобы повлиять на их исход?» — спросила Андерсон.

4 ноября в Молдавии на выборах президента победу одержала действующая глава республики Майя Санду. По результатам обработки 100 процентов протоколов Санду победила на президентских выборах, получив 55,33 процента голосов. Ее соперника, бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло, во втором туре поддержали 44,67 процента избирателей.

Комментируя прошедшие выборы, в России заявили, что их нельзя считать честными, прозрачными и демократическими. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, выборы «были полны избирательных манипуляций».