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15:46, 6 ноября 2024Экономика

Бастрыкин заинтересовался делом о мошенничестве с квартирой молодоженов

СК проверит ситуацию с квартирой в Иркутске, отнятой психопатом у молодоженов
Виктория Клабукова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Следственный комитет заинтересовался делом о мошенничестве с квартирой молодоженов из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с молодой семьей, оставшейся без жилья в результате действий «черных риелторов». Доклад по доводам сюжета ему должен будет предоставить руководитель регионального управления Следкома.

Квартиру у пары отнял неожиданно объявившийся владелец. Настоящим собственником оказался страдающий шизофренией мужчина, сваривший в кипятке свою мать. Квартира попала в руки мошенников, пока он находился на реабилитации в психиатрической больнице. Жилплощадь была зарегистрирована на мужчину и его мать, однако факт ее кончины не был отражен в документах. Этим воспользовались аферисты и в 2020 году заключили сделку по продаже. В 2021-м квартиру перепродали, и право собственности перешло к семейной паре. В марте 2023-го законный владелец потребовал освободить квартиру и подал иск в суд. В итоге все сделки купли-продажи были признаны недействительными, и семью выселили.

Ранее Бастрыкин потребовал проверить обстоятельства выселения семьи участника СВО из Челябинской области. Пара не успела оформить документы на дом, который был построен из полуразрушенного здания старой школы.

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