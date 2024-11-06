Бастрыкин заинтересовался делом о мошенничестве с квартирой молодоженов

СК проверит ситуацию с квартирой в Иркутске, отнятой психопатом у молодоженов

Следственный комитет заинтересовался делом о мошенничестве с квартирой молодоженов из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с молодой семьей, оставшейся без жилья в результате действий «черных риелторов». Доклад по доводам сюжета ему должен будет предоставить руководитель регионального управления Следкома.

Квартиру у пары отнял неожиданно объявившийся владелец. Настоящим собственником оказался страдающий шизофренией мужчина, сваривший в кипятке свою мать. Квартира попала в руки мошенников, пока он находился на реабилитации в психиатрической больнице. Жилплощадь была зарегистрирована на мужчину и его мать, однако факт ее кончины не был отражен в документах. Этим воспользовались аферисты и в 2020 году заключили сделку по продаже. В 2021-м квартиру перепродали, и право собственности перешло к семейной паре. В марте 2023-го законный владелец потребовал освободить квартиру и подал иск в суд. В итоге все сделки купли-продажи были признаны недействительными, и семью выселили.

Ранее Бастрыкин потребовал проверить обстоятельства выселения семьи участника СВО из Челябинской области. Пара не успела оформить документы на дом, который был построен из полуразрушенного здания старой школы.