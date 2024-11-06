Матвиенко оценила возможность резкой смены политики США после выборов

Спикер СФ Матвиенко: политика США резко не поменяется после выборов президента

Политика США после выборов президента резко не поменяется, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на заседании верхней палаты парламента, его трансляция ведется на сайте законодательного органа.

Парламентарий напомнила, что Россия открыта к сотрудничеству и диалогу с США, при этом подчеркнув, что итоги президентской гонки в Соединенных штатах не имеют принципиального значения для России.

Предварительные итоги выборов в США ранее прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, для России полезно, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, которого в Америке уже назвали новым избранным президентом, не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».

Выборы в США состоялись 5 ноября, голосование завершилось в 09:00 по московскому времени закрытием избирательного пункта Адъяк на Алеутских островах — в самом западном населенном пункте Соединенных Штатов с населением около 150 человек.