Российский военный спас двух раненых сослуживцев

Минобороны России: младший сержант Назаров спас двух раненых сослуживцев

Младший сержант Антон Назаров во время освобождения населенного пункта от украинских войск лично вынес двух раненых сослуживцев и оказал им первую помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Группа бойцов под командованием Назарова попала под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы получили осколочные ранения разной степени тяжести.

«Младший сержант Назаров лично вынес двух раненых боевых товарищей, не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерии, чем спас им жизнь», — говорится в сообщении. Он оказал сослуживцам первую помощь и продолжил вести бой. В результате российские войска выбили ВСУ из населенного пункта.

Ранее сообщалось, что рядовой Денис Пирогов в бою оказал первую медицинскую помощь 12 сослуживцам и смог организовать их эвакуацию из зоны боевых действий.