Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:50, 6 ноября 2024Бывший СССР

Российский военный спас двух раненых сослуживцев

Минобороны России: младший сержант Назаров спас двух раненых сослуживцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Младший сержант Антон Назаров во время освобождения населенного пункта от украинских войск лично вынес двух раненых сослуживцев и оказал им первую помощь. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Группа бойцов под командованием Назарова попала под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцы получили осколочные ранения разной степени тяжести.

«Младший сержант Назаров лично вынес двух раненых боевых товарищей, не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерии, чем спас им жизнь», — говорится в сообщении. Он оказал сослуживцам первую помощь и продолжил вести бой. В результате российские войска выбили ВСУ из населенного пункта.

Ранее сообщалось, что рядовой Денис Пирогов в бою оказал первую медицинскую помощь 12 сослуживцам и смог организовать их эвакуацию из зоны боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      43-летняя экс-участница Pussycat Dolls снялась обнаженной

      Трамп заявил о массовом мошенничестве на выборах президента США в колеблющемся штате

      «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

      Трамп выступил с видеообращением насчет выборов

      Российский военный спас двух раненых сослуживцев

      Захарова прокомментировала запрет в Калифорнии проверять документы у голосующих

      В США предрекли сокращение финансирования Украины при победе любого из кандидата

      Аналитик предсказал масштабные беспорядки при победе Трампа

      В Китае оценили отношения с США после выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше