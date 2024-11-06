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12:20, 6 ноября 2024Россия

Минобороны объявило о занятии названного одним из ключевых на донецком направлении села

Минобороны РФ: российские войска взяли под контроль село Антоновка в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Антоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом объявило Министерство обороны России.

Село, о занятии которого сообщили в оборонном ведомстве, было ранее названо военкором Юрием Котенком одним из ключевых сел на донецком направлении.

Как рассказали в Минобороны, в боях за Антоновку принимали участие бойцы группировки войск «Юг». На этом направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 645 бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили несколько единиц военной техники ВСУ и склад боеприпасов.

Кроме того, в ведомстве отчитались о взятии под контроль села Максимовка под Угледаром.

ЖЗЛ
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