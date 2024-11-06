Москвичам пообещали метель

Гидрометцентр: в столице ожидаются метель и дождь

В столице в среду, 6 ноября, ожидается метель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра России.

Метель закончится вечером, превратившись в дождь. Осадки сохранятся вплоть до ночи. Дептранс рекомендует жителям столицы выезжать только на зимней резине, либо пользоваться городским транспортом. Водителям посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим и избегать резких ускорений и торможений.

Ранее синоптики прогнозировали потепление, которое придет в столицу на смену заморозкам и снегопадам. В четверг, 7 ноября, столбики термометров поднимутся до плюс 5 градусов. Уже в пятницу, 8 ноября, температура будет варьироваться от плюс 4 до 9 градусов. В выходные окончательно распогодится: небо расчистится от облаков, выйдет солнце. Воздух прогреется до 10 градусов тепла.