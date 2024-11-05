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23:15, 5 ноября 2024Экономика

Москвичам назвали срок таяния снега

Синоптик Дегтярева: в выходные в Москве ожидается солнечная погода без осадков
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В выходные, 9-10 ноября, осадков в Москве не прогнозируется. Как долго в столице продержится снег, в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале рассказала синоптик Виктория Дегтярева.

На смену снегопадам и заморозкам в мегаполис вновь придет потепление. Как сообщает метеоролог, в среду и четверг, 6 и 7-го числа, столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 5 градусов. Уже в пятницу температура будет варьироваться от плюс 4 до 9 градусов. В выходные окончательно распогодится: небо расчистится от облаков, выйдет солнце. Воздух прогреется до 10 градусов тепла, заявила Дегтярева.

Отсрочивать смену летней резины, однако, не стоит, считает специалист. По ее словам, гололедица еще сохранится в среду, но даже несмотря на временное потепление уже настала пора «переобуться». Упомянула Дегтярева и об атмосферном давлении: по ее данным, оно продолжит идти вверх. Метеозависимым предстоит нелегкая неделя, предупреждает она.

В то же время сильный дождь с мокрым снегом ожидает в ближайшие дни жителей Краснодарского края. Кроме того, в регионе прогнозируется сход селей и усиление ветра до 29 метров в секунду. Шквалистый ветер возможен и в Ростовской области — порывы могут достичь ураганных 33 метров в секунду.

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