Мостовой выразил готовность возобновить карьеру в 56 лет ради матча с Брунеем

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил Бруней в качестве соперника для национальной команды по товарищескому матчу. Его слова приводит «Матч ТВ».
Мостовой отметил, что ради такой искрометной игры готов возобновить карьеру.« Я тоже хочу забить несколько мячей. Кстати, во втором тайме и Валерий Карпин с Виктором Онопко могут выйти. А что такого? Думаю, мы бы не испортили игру», — заявил 56-летний Мостовой.
По мнению экс-игрока, Бруней — слишком слабый соперник. «Давайте не издеваться и не будем говорить, как многие, что мы должны сыграть, что это статус и так далее», — добавил он.
Ранее бывший футболист заявил, что нашел место для тренерской стажировки. Он пройдет ее в московском «Динамо».
Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября. Товарищеская встреча пройдет в Краснодаре