Мужчина лишился части пениса из-за вируса

В 2020 году 65-летний житель Великобритании по имени Патрик Ховард заметил зуд и покраснение на половом органе, впоследствии врачи обнаружили у него заболевание, из-за которого пришлось ампутировать часть пениса. Историю мужчины рассказало издание The Sun.

Поначалу врачи списали симптомы, с которыми столкнулся Ховард, на молочницу. Однако позже обследование выявило у него агрессивную форму рака полового члена, вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ). Врачи сообщили мужчине, что он проживет меньше года, однако отметили, что операция, возможно, поможет продлить его жизнь.

Ховард удалили две трети пениса, а также лимфатические узлы в области таза. Поскольку после операции продолжали появляться уплотнения, Ховарду провели курс лучевой терапии, а затем два вида химиотерапии.

За несколько лет до того, как у мужчины диагностировали рак полового члена, ему удалили предстательную железу с раковой опухолью

По словам доктора Шарифа Исмаила, предотвратить развитие нескольких видов рака и других заболеваний помогает вакцинация от ВПЧ. Как отмечает врач, прививка защищает от рака шейки матки, нескольких видов рака половых органов, полости рта и горла, а также от генитальных бородавок.

Ранее стало известно, что у звезды сериала «Бухта Доусона» Джеймса Ван Дер Бика диагностировали колоректальный рак.