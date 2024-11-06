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14:34, 6 ноября 2024Из жизни

Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

В Перми нашелся кот-бизнесмен Барсик, отыскавшие его получили 170 тысяч рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал SHOT

Первый в России официально работающий кот нашелся в больнице. Об этом пишет Shot.

В начале ноября в Перми пропал кот по кличке Барсик, которого хозяин Василий Кучумов называет первым официально трудоустроенным котом в России. Кучумов предполагал, что кот мог «отправиться за кошечкой и загулять». Отыскавшим Барсика Кучумов первоначально пообещал 75 тысяч рублей. Однако позже повысил сумму.

Кота-бизнесмена не могли найти почти неделю после пропажи. В среду, 6 ноября, пермячка Ирина с сыном приехали на прием в местную больницу и увидели Барсика рядом со зданием. Поймать кота женщине не удалось. В конце концов они с сыном загнали его под машину и позвонили хозяину. Мужчина приехал и забрал замерзшего Барсика. Семья получила 170 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

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Барсик прославился как кот-бизнесмен в 2016 году. Одна из пермских строительных компаний взяла кота на работу: он ездил по квартирам, чтобы, согласно примете, войти в них первым и принести счастье новым владельцам. Также от его лица вели соцсети. Барсику даже платили зарплату — 33 тысячи рублей в месяц. В документах кот вместо подписи ставил отпечаток лапки.

Позже Барсик стал директором магазина и кофейни. Он оказывал ряд платных услуг, в частности, разрешал себя погладить за 200 рублей и снять с ним сторис для соцсетей за 400 рублей. За самую дорогую услугу — заведение с ним котят — он брал 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что кот Сергей из Зеленоградска, которого уволили из-за доноса в Роспотребнадзор, ушел на пенсию. По словам охранника магазина, в котором работал Сергей, коту хорошо дома, но в магазине по нему очень скучают.

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