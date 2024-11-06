Названы пять лучших вопросов для начала знакомства в интернете

Эксперты популярногоприложеня для знакомств Bumble подсказали лучшие фразы для начала беседы онлайн. Их приводит издание HypeBae.

Как отмечается в материале, Bumble запустило новую функцию, с помощью которой пользователь может выбрать для начала диалога один из предложенных приложением вопросов. По данным сервиса, благодаря этой функции пользователи стали на 29 процентов чаще заводить друг с другом диалоги.

В компании также поделились списком вопросов, которые больше всего понравились пользователям приложения: «Куда ты мечтаешь отправиться в отпуск?», «Какое твое идеальное первое свидание?», «Любишь свидания дома или в кафе?», «Что последнее заставило тебя улыбнуться?», «Чего о тебе не скажешь по твоему профилю?»

Ранее секс-коуч Логан Юри рассказала о влиянии синдрома дефицита внимания на онлайн-флирт. По словам Ури, при этой психической особенности люди чаще находят разговор с потенциальным собеседником скучным и однообразным.