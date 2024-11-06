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02:00, 6 ноября 2024Забота о себе

Названы пять лучших вопросов для начала знакомства в интернете

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom  

Эксперты популярногоприложеня для знакомств Bumble подсказали лучшие фразы для начала беседы онлайн. Их приводит издание HypeBae.

Как отмечается в материале, Bumble запустило новую функцию, с помощью которой пользователь может выбрать для начала диалога один из предложенных приложением вопросов. По данным сервиса, благодаря этой функции пользователи стали на 29 процентов чаще заводить друг с другом диалоги.

В компании также поделились списком вопросов, которые больше всего понравились пользователям приложения: «Куда ты мечтаешь отправиться в отпуск?», «Какое твое идеальное первое свидание?», «Любишь свидания дома или в кафе?», «Что последнее заставило тебя улыбнуться?», «Чего о тебе не скажешь по твоему профилю?»

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