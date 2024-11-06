Одно действие москвички на кухне привело к смерти ее годовалой дочери

Shot: в Москве годовалая девочка насмерть подавилась кусочком сыра

В Москве одно действие жительницы поселения Десеновское на кухне привело к смерти ее годовалой дочери. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 5 ноября москвичка готовила обед. В это же время рядом находилась ее дочь. Мать решила дать девочке кусочек сыра, однако малышка подавилась и начала задыхаться. Женщина попыталась самостоятельно извлечь еду, однако у нее ничего не вышло. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка.

Ранее на Рождественской улице в Москве трехлетний мальчик насмерть подавился съеденной во время ужина сосиской. Родители оперативно вызвали экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось реанимировать ребенка.

До этого в Архангельской области полуторагодовалый мальчик подавился грецким орехом. Находясь в гостях, ребенок схватил угощение со стола и убежал с ним в комнату, где попытался проглотить. На посиневшие у сына губы родители обратили внимание уже дома. В больнице его состояние ухудшилось. Спасти малыша не смогли.