Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 6 ноября 2024Россия

Одно действие москвички на кухне привело к смерти ее годовалой дочери

Shot: в Москве годовалая девочка насмерть подавилась кусочком сыра
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве одно действие жительницы поселения Десеновское на кухне привело к смерти ее годовалой дочери. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, 5 ноября москвичка готовила обед. В это же время рядом находилась ее дочь. Мать решила дать девочке кусочек сыра, однако малышка подавилась и начала задыхаться. Женщина попыталась самостоятельно извлечь еду, однако у нее ничего не вышло. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка.

Ранее на Рождественской улице в Москве трехлетний мальчик насмерть подавился съеденной во время ужина сосиской. Родители оперативно вызвали экстренную медицинскую помощь, однако врачам не удалось реанимировать ребенка.

До этого в Архангельской области полуторагодовалый мальчик подавился грецким орехом. Находясь в гостях, ребенок схватил угощение со стола и убежал с ним в комнату, где попытался проглотить. На посиневшие у сына губы родители обратили внимание уже дома. В больнице его состояние ухудшилось. Спасти малыша не смогли.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

      Названы самые полезные для зрения продукты

      Телеведущая расплакалась в прямом эфире из-за новостей о коллеге

      Доказана гипотеза о ставшей слякотной Земле

      В Кремле высказались о возможности США прекратить конфликт на Украине

      МВД сообщило о возрождении криминальной схемы «Мамонт» среди мошенников

      День избрания Трампа президентом США оказался худшим для евро за восемь лет

      Российский стилист предрекла популярным в 2010-х меховым жилетам возвращение в моду зимой

      Генштаб ВСУ оценил ситуацию на фронте и назвал самые горячие направления

      Песков высказался о ходе спецоперации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше