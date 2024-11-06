Полковник раскрыл роль 3D-принтеров в зоне боевых действий

Полковник Матвийчук: 3D-принтеры существенно облегчают работу бойцам в зоне СВО

Использование 3D-принтеров в зоне специальной военной операции (СВО) существенно облегчают работу бойцам и позволяет экономить время на ремонте, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Главное преимущество этой технологии эксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Те же БПЛА выполнены из полимерных материалов, и 3D-принтеры могут их печатать, мы можем заменять расходные материалы многих видов оружия. Эта технология достаточно оперативная — раньше надо было писать заявки, делать чертежи, согласовывать все, а сейчас можно сразу на месте произвести замену элемента», — отметил эксперт.

Эту технику применяют и на Украине, и во многих других странах. 3D-принтеры сегодня заменяют сталеплавительные цеха и токарные станки Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее в Минобороны сообщили, что специалисты ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Запад» используют 3D-печать для ремонта техники и вооружения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве добавили, что военнослужащие также устанавливают на боевые машины комплекты динамической защиты и антидроновые экраны. В частности, отдельные экипажи и расчеты обращаются в ремонтные подразделения с пожеланиями по доработке своих машин.

«В своей работе специалисты-ремонтники применяют современные технологии, в том числе 3D-принтеры, которые производят необходимые детали», — рассказали в ведомстве.

В сентябре «Известия» писали, что российские войска получили 3D-принтеры для производства запасных частей. Новое оборудование позволяет производить различные детали, включая прокладки двигателей и панели для монтажа электрооборудования.