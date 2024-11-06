Путин установил доплату в 30 тысяч рублей для одной категории россиян

Президент Путин установил доплату для чиновников из новых регионов России

Президент России Владимир Путин установил доплату для одной категории россиян — чиновников из новых регионов России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, выплату будут получать госслужащие, работающие на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках на весь период проведения спецоперации. Размер выплаты составит 30 тысяч рублей. «В период проведения СВО федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных государственных органов (...) осуществляется ежемесячная выплата», — говорится в указе российского лидера.

Отмечается, что рассчитывать на доплату не смогут чиновники, которым уже полагаются аналогичные привилегии.

Ранее сообщалось, что размер выплаты за заключение контракта для участия в специальной военной операции изменили в Чувашии: сумму удвоили.