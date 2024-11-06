Россиянин обратился в больницу после обстрела со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле поселка Октябрьский

При обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области пострадал мужчина, он самостоятельно обратился в больницу. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно», — пояснил глава области.

По его словам, Октябрьский подвергся повторному обстрелу. В жилом доме повреждения получили кровля, окна и ворота. Помимо того, осколки задели прицеп автомобиля.

Накануне беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате загорелись три квартиры пятиэтажки. По информации губернатора, пострадали два человека. Согласно неофициальным данным, ранены от трех до пяти человек. В сети также появилось видео с моментом удара дрона по дому.