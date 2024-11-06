Россиянин получил деньги за падение с крыльца

Житель Нижнего Тагила взыскал с коммунальщиков ₽150 тыс. за падение с крыльца

Жителю Нижнего Тагила удалось получить компенсацию за падение со скользкого крыльца. О взыскании денег с коммунальщиков сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В декабре 2023 года мужчина поскользнулся и упал, когда спускался с крыльца многоэтажки на улице Космонавтов. Россиянин разбил голову и получил сотрясение мозга. При этом у пострадавшего есть инвалидность — у него ампутирована нога и установлен протез, а зимой он вынужден пользоваться костылем для устойчивости.

Мужчина дважды направлял претензию в управляющую компанию (УК) и потребовал компенсировать моральный вред в 150 тысяч рублей, но получил от коммунальщиков отказ. Тогда пострадавший обратился в суд.

Суд установил, что падение россиянина случилось по вине УК, которая не исполнила свои обязанности по содержанию многоквартирного дома. В итоге с коммунальщиков взыскали компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей и штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее жители многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пожаловались, что у них из кранов течет зловонная болотная жижа. По словам россиян, грязная вода с тухлым запахом начала литься более года назад.