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12:56, 6 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили танк ВСУ в южной части Часова Яра

Спецназ «Ахмат» уничтожил танк и 15 военных ВСУ в южной части Часова Яра
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военные спецназа «Ахмат» уничтожили танк и 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южной части Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир мотострелкового батальона Южной группировки российских войск с позывным Шустрый, передает ТАСС.

По его словам, после удара по украинскому танку начал детонировать боекомплект. В результате военные спецназа поразили не только экипаж боевой машины ВСУ, а всех 15 солдат, уточил Шустрый.

Ранее военнослужащие российских войск нарушили логистику и снабжение ВСУ в Часовом Яре. Как уточнялось, ее отрезают на севере и юге города. Отмечалось, что российские военные берут под контроль ведущие в населенный пункт крупные трассы и небольшие проселочные дороги.

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