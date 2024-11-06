Главред RT Симоньян предрекла Трампу победу на выборах президента США

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предрекла победу на выборах кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Пост на эту тему опубликован в ее Telegram-канале.

«Трамп победил. Идите спать, коллектив», — написала главред «России сегодня» и RT.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп набрал 267 голосов выборщиков из необходимого для победы значения в 270.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп набрал 230 голосов выборщиков, что составляет 85 процентов от необходимых 270 голосов.

Корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих узнала от источника из Демократической партии, что однопартийцы Камалы Харрис считают, что она проигрывает президентскую гонку. Информаторы, близкие к штабу вице-президента, подчеркнули, что окно возможностей для победы демократов сужается.